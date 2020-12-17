خاص| خطاب إقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة مؤقتة
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:14 م
حصل موقع «الكابتن» على خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بإقالة ورحيل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم منذ أغسطس ٢٠١٩ وتعيين لجنة ثلاثية جديدة.
وابلغ الاتحاد الدولى فى خطاب رسمى اتحاد الكرة برحيل اللجنة المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجناينى وتعين لجنة ثلاثية لإدارة شؤون الاتحاد حتى 31 يناير المقبل
يذكر أن الفيفا قام بتعيين اللجنة المؤقتة بعد رحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عقب إخفاق المنتخب فى بطولة الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر وخروجه من دور ال16 أمام جنوب افريقيا.
خاص| خطاب إقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة مؤقتة
خاص| خطاب إقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة مؤقتة