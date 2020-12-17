منح العاملين بجامعة عين شمس إجازة بالتبادل

بناءً على توصيات مجلس الوزراء بتخفيف أعداد العاملين في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة والكليات ووحدات الجامعة المختلفة إجازة بالتبادل على دفعتين، على أن تبدأ إجازة الدفعة الأولى اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20-12-2020 حتى يوم الخميس الموافق 24 -12-2020.وتبدأ أجازة الدفعة الثانية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27-12-2020 حتى يوم الخميس الموافق 31-1-2202.ويستثنى من هذا القرار كل من الإدارة العامة للأمن الجامعي والدفاع المدني، الإدارة العامة للشئون الهندسية، الإدارة العامة للشئون الإدارية وشبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات.