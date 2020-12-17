الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.94%

الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.94%
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:56 م
وكالاتطباعة
أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.94 % أي ما يعادل 406 نقاط، وأقفل عند مستوى 43466 نقطة.
وبلغ حجم الأسهم المتداولة 286.340.005 سهمًا، تم تداولها على أسهم 393 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 278 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 95 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.
وبلغ حجم الأسهم المتداولة 286.340.005 سهمًا، تم تداولها على أسهم 393 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 278 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 95 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.