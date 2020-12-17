الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.94%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.94 % أي ما يعادل 406 نقاط، وأقفل عند مستوى 43466 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 286.340.005 سهمًا، تم تداولها على أسهم 393 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 278 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 95 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.