رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حالات يستحق عنها العامل معاشًا دون التقيد بالسن

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:02 م
صرف المعاش
صرف المعاش
مني هيبة
طباعة
يعتقد الكثيرون أن حالات صرف المعاش مقيدة ببلوغ السن القانونية المقررة له فقط، غافلين العديد من الحالات الأخرى المستحقة للمعاش، والتي حددها قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.

تضمن القانون عددا من الحالات مستحقة للمعاش، منها، بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة، و6 حالات أخرى دون هذا السن، توجزها "الدستور" في السطور التالية:

- صاحب المعاش: وهو من تحققت بشأنه واقعة إستحقاق المعاش عن نفسه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

- العجز الكلى المستديم: ويعرفه القانون بأنه كل عجز، يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنتـه الأصلية، أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، والأمـراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.

- العجز الجزئي المستديم: وهو كل عجز بخلاف حالات العجز الكلى، والذي يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين عمله الأصلي.

وعرف القانون العاجز عن الكسب، بأنها الحالة التي يحول فيها كلية بين العامل وبين العـمل، أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل، ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

منع رجل الأعمال عبدالله سعد صاحب «الريف الأوربى» من السفر

تقارير صحفية تكشف الموعد النهائى لـ «السوبر الأفريقى»

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

الصور

image description

أبطال مهمة الألف يوم.. تجهيز ملوك الفراعنة لموكبهم المهيب (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بأولاد إبراهيم ونزلة باقور

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

دمياط تستعد للتأمين الصحي الشامل

image description

لمواجهة كورونا.. عودة حملات التطهير والتعقيم بمواقف أسيوط

الأكثر قراءة

اختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة العالم العربى الرقمية

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

العثور على «كنز ثمين» يتعلق بـ«مارادونا»

أفضل المطابخ بالعالم من الناحية الصحية

«الأميبا الآكلة للدماغ» تنتشر في جنوب أمريكا

موسيقى الشامامى الأرجنتينية فى قائمة التراث غير المادى للبشرية

أيام زمان

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

«الأدب في البحر الأحمر – قراءات وشهادات ثقافية» كتاب جديد لـ أشرف البولاقي

مثقفون: زكي نجيب محمود أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء

«الشكل الفيلمي» لـ سيرجي آيزنشتاين عن منشورات المتوسط

تفاصيل لقاء الإعلاميون الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة