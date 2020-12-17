حالات يستحق عنها العامل معاشًا دون التقيد بالسن

يعتقد الكثيرون أن حالات صرف المعاش مقيدة ببلوغ السن القانونية المقررة له فقط، غافلين العديد من الحالات الأخرى المستحقة للمعاش، والتي حددها قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.تضمن القانون عددا من الحالات مستحقة للمعاش، منها، بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة، و6 حالات أخرى دون هذا السن، توجزها "الدستور" في السطور التالية:- صاحب المعاش: وهو من تحققت بشأنه واقعة إستحقاق المعاش عن نفسه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.- العجز الكلى المستديم: ويعرفه القانون بأنه كل عجز، يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنتـه الأصلية، أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، والأمـراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.- العجز الجزئي المستديم: وهو كل عجز بخلاف حالات العجز الكلى، والذي يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين عمله الأصلي.وعرف القانون العاجز عن الكسب، بأنها الحالة التي يحول فيها كلية بين العامل وبين العـمل، أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل، ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين