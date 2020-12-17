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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 17-12-2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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تباين سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-12-2020، وفقًا للتقارير الأخيرة للبنوك المصرية العاملة، في ختام تعاملات الأسبوع الحالي.

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الخميس، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-12-2020

بلغت مستويات أسعار الريال فى البنك الأهلي المصري عند 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ووصل السعر في بنك مصر إلى 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء فى بنك الإسكندرية، عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وعلى صعيد سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي، جاء عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وحقق فى المصرف العربي الدولي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل فى بنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء فى بنك عوده عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وعرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وبلغت مستويات سعر الريال السعودى فى البنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما حقق فى بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الريال السعودي يتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال.

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