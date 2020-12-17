الجيش_الإلكترونى_سيف_مصر.. تريند يدعم التصدى للشائعات (تحليل بيانات)

تصدر هاشتاج "الجيش_الإلكتروني_سيف_مصر" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دعمًا من المغردين المصريين للجيش المصري الإلكتروني الذي يتصدى للشائعات التي تقذفها الأذرع الإعلامية للجماعات الإرهابية، لتشكيك المواطنين في دولتهم وحكومتها التي تسعى للنهوض بها واللحاق بمصاف الدول المتقدمة في كل المجالاتوقامت "الدستور" بتحليل هذا الهاشتاج الذي اشتعل بين تريندات "تويتر" خلال الساعات الماضية، وذلك باستخدام عدد من أدوات تحليل البيانات.بحسب أداة "track my hashtag" كان نتيجة التحليل، أمس الأربعاء، أنه تم نشر 100 تغريدة، وشاركها 57 مغردا، 375 ألف 661 مغرد هو عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى التغريدات المتفاعلة مع "الهاشتاج".وكانت عدد التغريدات التي حللتها الأداة نسبتها 20%، فيما كانت الردود على تلك التغريدات 27%، أما إعادة التغريد وصل إلى 53%.وباستخدام أداة "social searcher"التي تقوم بتحليل أكثر من موقع تواصل اجتماعي تفاعل مع التغريدات، تصدر موقعي "فكونتاكتي" النسبة الأكبر في التفاعل مع الهاشتاج، وهو موقع للتواصل الاجتماعي يمكن الدخول إليه مجانًا، مشابه لموقع "فيسبوك"، يعدّ الموقع الأكثر شعبية في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وله شعبية بين المستخدمين العرب، تأسس عام 2006 ويحتوي على الكثير من اللغات ومن بينها اللغة العربية ويسجل به أكثر من 100 مليون مستخدم شهريًا، مع موقع "تويتر" بعدد 100 تغريدة، ثم موقع "فيسبوك" بنسبة 10 منشورات.وكانت نسب المتفاعلين على الهاشتاج متصدرة في موقع " فكونتاكتي" بنسبة 61.3%، ثم موقع "تويتر" بنسبة 34.4%، ويليهما "الفيسبوك" بنسبة 4.3%.وكانت الساعات التي وصلت للذروة خلال أمس الأربعاء، من الساعة 6 إلى 8 مساءً، بنسبة 24%، بالنسبة لتفعيل هذا الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي كلها.وباستخدام أداة "Tweet blinder"، حظي إعادة التغريد بالنسبة الأكبر خلال الأربعاء، والتفاعل مع الهاشتاج، وذلك بنسبة 64.2%، يليها التغريدات بالصور واللينكات بنسبة 19.8%، وفي المرتبة الثالثة تأتي الردود على التغريدات بنسبة 15.6%، وفي المرتبة الأخيرة التغريدات المكتوبة 3.4%.