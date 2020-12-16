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مصر

«البناء والأخشاب» توقع اتفاقية عمل بين العاملين و«تيتان» للأسمنت

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:16 م
اتفاقية عمل
اتفاقية عمل
دعاء جابر
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وقعت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تجديد اتفاقية العمل الجماعية بين اللجان النقابية للعاملين بشركة تيتان مصر للأسمنت في بني سويف والإسكندرية، وإدارة المجموعة، بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة.

وأكد عبدالمنعم الجمل، أن السنوات الثلاث الماضية وهي مدة سريان اتفاقية العمل الجماعية التي تم توقيعها مع شركة "تيتان" للأسمنت، أكدت وجهة نظرنا بأن استقرار علاقات العمل يؤدي إلى تطبيق الخطة الإنتاجية وينشئ ظروف عمل أفضل.

وأشار إلى أن إعلاء مبدأ الحوار بين الإدارة والتنظيم النقابي يخلق التزامًا متبادلًا بين الطرفين، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للعاملين لتحفيزهم على مزيد من العمل ودفع عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن التعاون يكون لصالح كل الأطراف.

وشدد "الجمل"، على أن وجود التنظيم النقابي أرسى حالة من الاستقرار بين أطراف العملية الإنتاجية، وحقق إيجابيات فعلية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن اللجان النقابية في العديد من الشركات كشفت دور المؤسسات في حماية عمالها وقت الأزمات.

واتفق معه المهندس خالد بدوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر، مؤكدًا أن الاتفاقيات الماضية بالفعل أدت للاستقرار داخل منظومة العمل.

وأشار إلى أن حالة التقارب بين اللجان النقابية وإدارة الشركة أدت إلى نجاح تلك الاتفاقيات، مؤكدًا السعي دائمًا من تحقيق كل مطالب العاملين.

وقال: "على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها الصناعة، فإن الشركة تستهدف في الأساس الحفاظ على العمال باعتبارهم رأس مال الشركة، والعمل على تقريب وجهات النظر من أجل مصلحة كلا الطرفين".

وأوضح أنه تم عقد لقاءات مع اللجنة النقابية للعاملين بالشركة في بني سويف، وكذلك اللجنة النقابية بالإسكندرية، وتم مناقشة كل بنود الاتفاقية، مشيرًا إلى أنه لن يتأخر عن تنفيذ مطالب العاملين وفقًا لظروف الشركة حتى بعيدًا عن الاتفاقية.

وتوجه توني عثمان، مدير العلاقات العامة بالمجموعة، بالشكر للنقابة العامة على دورها وحرصها دومًا على مراعاة الحوار من أجل المصلحة العليا للإنتاج ومصالح العاملين في نفس الوقت، مؤكدًا أن هناك تناغمًا بين اللجان النقابية وإدارة الشركة.

وقال عبدالناصر بكر، الأمين العام للنقابة: "نحن كعمال هدفنا نجاح الشركة من أجل زيادة الانتاج وانتظام سير العمل دون تعطيل، مؤكدًا أن شركة تيتان من الإدارات المتميزة في التعامل مع اللجان النقابية وتحقيق وتنفيذ مطالب العاملين والحفاظ على مكتسباتهم".

فيما أكد طلعت أبوالمكارم، رئيس اللجنة النقابية بأسمنت بني سويف، بأن هناك توجيهًا من النقابة العامة بالوقوف إلى جانب الشركة من أجل الحفاظ على الإنتاج، وبالتالي تحقيق كل مطالب العاملين.

وقال محمود نصار، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بأسمنت الإسكندرية: نحن جميعًا في مركب واحدة ونسعى جميعًا للخروج إلى بر الأمان، مؤكدًا أن العاملين هدفهم تحسين الأوضاع داخل الشركة من أجل مصلحة الإنتاج والعاملين.

شارك في توقيع الاتفاقية أعضاء اللجان النقابية بشركة بني سويف والإسكندرية للأسمنت، بحضور أيمن عبدالعزيز، المستشار القانوني للنقابة، ومحمد بهاء، مستشار النقابة، وإسلام الغزولي، المستشار القانوني لمجموعة تيتان، والمهندس محمد خميس محمد، رئيس القطاع الصناعي بالمجموعة، أحمد أبو العينين، رئيس قطاع الموارد البشرية.

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