نمو الاحتياطي الأجنبي بالأردن في 11 شهرا

كشفت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الأربعاء، نمو احتياطي العملات الأجنبية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي على نحو طفيف بنسبة 0.5% مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019، وذلك بعد أزمة فيروس كورونا التي ضربت اقتصاد دول الخليج.وشهدت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية للمملكة في نهاية نوفمبر الماضي نحو 12.23 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية العام 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.