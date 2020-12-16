تحرير 2082 مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية من ضبط عن ضبط 5610 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 2082 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 264 مخالفة السير بدون تراخيص، 51 مخالفة موقف عشوائى، 22 مخالفة شروط التراخيص.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.