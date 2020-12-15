«التعليم» تزف بشرى سارة للمعلمين بعد ترقيتهم

قدم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، التهنئة المعلمين الذين تمت ترقيتهم أمس وفق القرار الوزاري ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٠ إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين.وأكد «حجازي» خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سيصدر قرارا للمحافظين بنفس تاريخ اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وسيظهر رقم وتاريخ القرار الوزاري بالترقي في بيان حالتهم.واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 247 بتاريخ 14 ديسمبر 2020، بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 20192020.ونص القرار في مادته الأولى على "اعتبارًا من 112020 يمنح السادة أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات- الذين استوفوا البرامج التدريبية والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين– شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم 301784 معلم".