رسامة شمامسة جُدد بإيبارشية طما

صلى الأنبا إسحق أسقف طما، صباح اليوم، بمشاركة الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة، القداس الإلهي بكنيسة القديسة العذراءمريم بنجع قداس بطما، في إطار الزيارات الرعوية لكنائس الإيبارشية.وفي السياق ذاته، تمت عقب صلاة الصلح رسامة ٣٣ شماسًا لعدد ثلاث كنائس في رتبة الإبصالتس (المرتل)، كما منح نيافته ثلاثة في رتبة الإبيدياكون (مساعد شماس) على الكنيسة ذاتها، وواحد في ذات الرتبة على كنيسة الأنبا شنودة بنجع الصاوي.