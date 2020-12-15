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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

حبس الشرطى المزيف المتهم بالاستيلاء على بضائع شركة بشبرا مصر

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:35 م
حبس الشرطي المزيف
حبس الشرطي المزيف
حسام التمساح
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قررت النيابة العامة، حبس متهم بانتحال صفة ضابط شرطة، والاستيلاء على بضائع من شركة فى منطقة شبرا مصر، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد خالد سيف، مفتش مباحث شبرا مصر، يفيد بتلقي قسم شرطة شبرا بلاغًا من صاحب شركة، مقيم بدائرة القسم بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل أحد الأشخاص سبق أن تعرف عليه ادعى كونه رجل شرطة وقيامه بالحصول على بعض البضائع من الشركة ملكه دون سداد قيمتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبتفتيشه عثر بحوزته على بعض البضائع المستولى عليها، أدوات يستخدمها فى نشاطه الإجرامى، مجموعة من الكروت الشخصية مدونا عليها اسم أحد الأشخاص بالصفة المنتحلة.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة باستخدام المضبوطات حيازته. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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