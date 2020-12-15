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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

وزير الرياضة يكرم شيماء عبد الإله وهاديه حسنى ضمن «هى تستحق»

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:55 م
وزير الشباب والرياضة،
وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي
إسلام نصير - محمد الشريف
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قام وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، بتكريم كل من الدكتوره شيماء عبد الإله، والنائبة هادية حسني، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مسرح الوزارة، ضمن مبادرة "هي تستحق"، والتي أطلقتها الوزارة لتكريم السيدات المتميزات.

وجرى تكريم شيماء عبد الإله لكونها عضو لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية بالمجلس الوطني للإعلام.

كما تم تكريم هادية حسني، باعتبارها أول فتاة عربية تفوز بلقب بطولة إفريقيا في لعبة الريشة الطائرة، ولحصولها على العديد من البطولات الرياضية على جميع المستويات المحلية والعالمية، إضافةً إلى فوزها بعضوية مجلس النواب 2020.

وتستمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تمكين المرأة عبر حرصها على ضم جميع الكفاءات، وتتوجه التنسيقية بجزيل الشكر لوزير الشباب والرياضة لحرصه على تكريمهما.
وزير الرياضة يكرم شيماء عبد الإله وهاديه حسنى ضمن «هى تستحق»
وزير الرياضة يكرم شيماء عبد الإله وهاديه حسنى ضمن «هى تستحق»
وزير الرياضة يكرم شيماء عبد الإله وهاديه حسنى ضمن «هى تستحق»
وزير الرياضة يكرم شيماء عبد الإله وهاديه حسنى ضمن «هى تستحق»
وزير الرياضة يكرم شيماء عبد الإله وهاديه حسنى ضمن «هى تستحق»
وزير الرياضة يكرم شيماء عبد الإله وهاديه حسنى ضمن «هى تستحق»

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