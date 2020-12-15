وزير الرياضة يكرم شيماء عبد الإله وهاديه حسنى ضمن «هى تستحق»

قام وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، بتكريم كل من الدكتوره شيماء عبد الإله، والنائبة هادية حسني، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مسرح الوزارة، ضمن مبادرة "هي تستحق"، والتي أطلقتها الوزارة لتكريم السيدات المتميزات.وجرى تكريم شيماء عبد الإله لكونها عضو لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية بالمجلس الوطني للإعلام.كما تم تكريم هادية حسني، باعتبارها أول فتاة عربية تفوز بلقب بطولة إفريقيا في لعبة الريشة الطائرة، ولحصولها على العديد من البطولات الرياضية على جميع المستويات المحلية والعالمية، إضافةً إلى فوزها بعضوية مجلس النواب 2020.وتستمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تمكين المرأة عبر حرصها على ضم جميع الكفاءات، وتتوجه التنسيقية بجزيل الشكر لوزير الشباب والرياضة لحرصه على تكريمهما.