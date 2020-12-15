ليلى عز العرب تنتهي من تصوير دورها في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»

انتهت الفنانة ليلى عزالعرب، من تصوير دورها بالمسلسل الجديد "حلوة الدنيا سكر" بطولة الفنانة هنا الزاهد، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.وقالت ليلى - في تصريحات صحفية- إنها شاركت في خمس حلقات من المسلسل، مضيفة أنها تجسد شخصية جدة الفنانة هنا الزاهد، وتدور فكرة العمل في إطار اجتماعي كوميدي، ويعتمد على ظهور نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.وتابعت ليلى أن الفنانة هنا الزاهد تواصل حاليا تصوير مشاهدها داخل القرية الذكية، مشيرة إلى أن المسلسل يعتمد على تسع حكايات منفصلة متصلة كل حكاية من 5 حلقات، وتعتمد كل حكاية على مشاركة بطل مختلف ومجموعة مختلفة من الفنانين مع وجود هنا الزاهد فى كل الحكايات.يذكر أن المسلسل يضم حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما الفنان محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد الفنان محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها الفنان محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها الفنان الشاب أحمد سلطان، وذلك إضافة إلى 4 حكايات آخرى."حلوة الدنيا سكر" فكرة يسري الفخراني ومن إخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ويكتبه 8 مؤلفين هم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، ويشارك فى بطولته كل من محمد كيلانى، محمد الشرنوبي، محمود عبدالمغني، أحمد سلطان، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمى، بسنت النبراوى.