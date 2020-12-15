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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد الباز: نعيش ظرفا استثنائيا يتطلب رفع وعي المجتمع

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:00 م
الدكتور محمد الباز،
الدكتور محمد الباز،
محمد جعفر
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أعرب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، عن مخاوفه من وجود مشكلة في فهم أبعاد استراتيجية الوعي.

وقال الباز خلال كلمته في ندوة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول الوعي وأثره في استقلال الدول بحضور وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة: «الداعي والدافع من استراتيجية بناء الوعي، أن هناك ظرف استثنائي يتطلب رفع الوعي عند المجتمع»، مضيفا: «من الخطأ الحديث عن آليات طبيعية في التواصل خلال وضع استثنائي».

وأضاف: «نعاني من دفع المواطنين للتفرقة بين الوطن والدين. وهناك حرب موجهة ضد الدولة تستهدف إفساد الوعي عند الناس وهدم الدولة الوطنية».

وتساءل: «كيف نصل إلى اكتمال العمل بين المؤسسات الدينية حتى نخطو إلى الأمان، خاصة وأن هناك مؤسسة تهدم ما تبنى الأخرى؟».

وشهدت الندوة حضور عدد من كبار الإعلاميين والصحفيين أبرزهم يوسف أيوب، رئيس تحرير «صوت الأمة»، وأحمد الطاهري، رئيس تحرير «روز اليوسف»، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، أبرزهم أميرة العادلي ومحمد عمارة وأحمد السناوي وعلاء مصطفى.

وينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، ندوة «الوعي وأثره في استقلال الدول»، ومن المقرر أن يطلق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والكاتب كرم جبر رئيس الأعلى للإعلام، استراتيجية بناء الوعي 2021، وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية وستكون مقترحة أمام الجهات المعنية للمشاركة فيها.

وستطرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية والإصدارات ومركز التدريب والتثقيف، كما أنه من المقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة.

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