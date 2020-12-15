غرف عمليات لمتابعة امتحانات «أولى ثانوي» التجريبي

شكلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي التدريبي بكل إدارة تعليمية، متصلة مباشرة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.وشدد محمد عطية مدير المديرية على مديري الإدارات بضرورة إحصاء أعداد الطلاب الحاضرين وتوقيع الطلاب بالحضور في المدرسة وإبلاغ غرفة عمليات المديرية باعداد الحضور يوميا،وشدد بالتنبيه على الطلبة بتسجيل الحضور على الرابط الذي تم الإعلان عنه بالمدارس والإدارات وموقع المديرية والوزارة، وتوزيعه على الطلاب، حتى يقوم الطالب بالتسجيل عليه سواء أدى الامتحان بالمنزل أو بالمدرسة.وأشار عطية إلى أن هذا الامتحان تدريبي ليتعرف طالب الصف الأول الثانوي على كيفية أداء الاختبارات أون لاين واستخدام جهاز التابلت.