سوريا تسجل 136 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

سجلت وزارة الصحة السورية، الاثنين، وفاة ١٢ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ٥٣٠ حالة.وقالت الصحة السورية في بيان مساء اليوم، إنه تم تسجيل ١٣٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة إلى ٩٣٠٢ إصابة مؤكدة منذ بدء تفشي الوباء، وذلك وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل شفاء ٥٦ حالة خلال الـ24 ساعة الماضية من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٤٣٢ حالة.يذكر أن إجمالي الإصابات والوفيات في سوريا أخذ في التصاعد الأيام الأخيرة وسط مخاوف من زيادة حدة الموجة الثانية من تفشي الوباء مع دخول فصل الشتاء.