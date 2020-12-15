اليوم.. انطلاق الامتحان الإلكترونى التجريبى للصف الأول الثانوى

ينطلق الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي، إلكترونيًا على أجهزة التابلت، اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الأحد المقبل، على مستوى الجمهورية.من جانبه أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان الإلكتروني التدريبي تجربة للطلاب للتأقلم على أجهزة التابلت والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات.وأكد «شوقي» أنه لا يوجد درجات ولا داعي للخوف لأنه ليس امتحان بالمعنى السائد وإنما تدريب فقط، لذلك سمحنا بدخول الامتحان من أي مكان (المدرسة أو المنزل) وكذلك في أي وقت من ٩ صباحا إلى ٩ مساء.ولفت إلى أن الفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية تأتي من الاعتماد على النفس وعدم اللجوء إلى أي عمل جماعي.وحددت الوزارة المنهج المقرر أن يأتي فى الامتحان، حتى يتم اعتماد وتركيز الطلاب عليه، كما وجهت الوزارة الطلاب بضرورة الالتزام بعدة إرشادات يجب اتباعها وهي التأكد من تحديث جهاز التابلت، والتواصل مع الدعم الفني في حالة وجود أي مشكلة خاصة بالتابلت، وضرورة التأكد من اتصال جهاز التابلت بشبكة الإنترنت، والحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال الميل المدرسي، وضرورة التأكد من الوصول لمنصة الامتحانات التجريبية قبل بدء الامتحان.