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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«رسامة باكيت الشاى».. «ياسمين» تبدع فى رسم اللوحات الفنية (صور)

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:41 ص
ياسمين قطب
ياسمين قطب
أريج الجيار
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لم تكن دراستها متعلقة بشغفها، لكنها كانت متشبثة بها منذ طفولتها، بدأت مشوارها في الرسم منذ بلوغها الـ9 سنوات، وطورت ذاتها بمشاهدة الفيديوهات عبر "اليوتيوب"، ساندها أسرتها في تنمية موهبتها، وجلب لها أدوات الرسم، حتى صارت رسامة محترفة ترسم لوحات فنية على باكيت الشاي.

ياسمين قطب، ذات الـ20 عاما، تدرس في الفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة حلوان، تقول: "أهلي بيدعموني أنمي موهبتي ودخلت مسابقات كتير وحصلت على مركز أول على مستوى محافظة الفيوم ومركز أول جمهورية في الفنون التشكيلية في معارض قصور الثقافة وبعمل ورش وبساعد زمايلي يتعلموا الرسم في الجامعة".

تروي "قطب"، أنها قررت ترسم على باكيت الشاي والينسون والشاي الأخضر، عند إصابتها ببرد شديد، مما دفعها لاستغلال الباكيت للرسم عليه وتحويله من مخلفات إلى مصدر للبهجة والجمال بالرسم عليه بألوان الماء، ولاقت إعجاب من حولها، تقول: "الفضل يرجع لبابا وماما.. لأن بابا بيشجعني وبيروح معايا المسابقات ويحضر معايا ويوصلني علشان أسلم لوحاتي للمعارض وبيشتري ليا خامات نظيفة جدا وغالية في الألوان.. وماما كانت بتعلمني بعض من خبرتها في الرسم وبتوفرلي الوقت اللي ارسم فيه".

تتمنى الفتاة العشرينية أن تشارك في معارض عالمية، وتكون فنانة تشكيلية مشهورة ذات طابع خاص، ويكون لها معرض خاص لعرض لوحتها الفنية.

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