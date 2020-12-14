أسماء الفائزين بجولة إعادة انتخابات النواب في الدقهلية
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:20 م
أشرف لاشين و حسام محفوظطباعة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية والأخيرة لانتخابات مجلس النواب 2020، والتى جرت في 13 محافظه تحت اشراف قضائي كامل.
واعتمدت الهيئة المحاضر الخاصة بالنتائج وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (90) لسنة 2020، باعتماد محضر الجهاز التنفيذي ونتيجة انتخابات محافظات تلك المرحلة.
وفي الدائرة الأولى لمحافظة الدقهلية فاز:
وحيد رمضان فودة ممثلا عن حزب مستقبل وطن
أحمد محمد سلامة الشرقاوي مستقل.
وفي الدائرة الثانية:
محمد إسماعيل إسماعيل الشريف، مستقل.
حسن حسين محمد أحمد، مستقل
وفي الدائرة الثالثة:
محمد عبد الرازق محمد السيد، مستقبل وطن
فايق الزكي المغازي سلامة، مستقل.
وفي الدائرة الرابعة:
السيد الخضر على جوهر، مستقل.
رضا عبد الله محمد غازي، مستقل.
وفي الدائرة الخامسة:
مكرم السيد المتولى رضوان، الشعب الجمهوري، أشرف الشبراوي سعد محمد، مستقل.
وليد فتحي السيد فرعون، مستقل.
هو في الدائرة السادسة:
محمد نجيب خالد على، مستقبل وطن.
خالد مصطفى كامل عبد السلام، مستقل.
وفي الدائرة السابعة:
مجدي محمد علي الأمير، مستقبل وطن
أحمد أحمد الحديدى، مستقل.
وفي الدائرة الثامنة:
احمد ابراهيم احمد السعيد، مستقبل وطن.
محمود احمد العزب سيد، مستقل.
وفي الدائرة التاسعة:
ايهاب انيس عبد اللطيف عبد الله، مستقبل وطن.
شريف مصطفى الجبلي، مستقل
وفي الدائرة العاشرة:
أسامة محمد عبد العاطي، الشعب الجمهوري
محمد السيد عوض، مستقبل وطن
واعتمدت الهيئة المحاضر الخاصة بالنتائج وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (90) لسنة 2020، باعتماد محضر الجهاز التنفيذي ونتيجة انتخابات محافظات تلك المرحلة.
وفي الدائرة الأولى لمحافظة الدقهلية فاز:
وحيد رمضان فودة ممثلا عن حزب مستقبل وطن
أحمد محمد سلامة الشرقاوي مستقل.
وفي الدائرة الثانية:
محمد إسماعيل إسماعيل الشريف، مستقل.
حسن حسين محمد أحمد، مستقل
وفي الدائرة الثالثة:
محمد عبد الرازق محمد السيد، مستقبل وطن
فايق الزكي المغازي سلامة، مستقل.
وفي الدائرة الرابعة:
السيد الخضر على جوهر، مستقل.
رضا عبد الله محمد غازي، مستقل.
وفي الدائرة الخامسة:
مكرم السيد المتولى رضوان، الشعب الجمهوري، أشرف الشبراوي سعد محمد، مستقل.
وليد فتحي السيد فرعون، مستقل.
هو في الدائرة السادسة:
محمد نجيب خالد على، مستقبل وطن.
خالد مصطفى كامل عبد السلام، مستقل.
وفي الدائرة السابعة:
مجدي محمد علي الأمير، مستقبل وطن
أحمد أحمد الحديدى، مستقل.
وفي الدائرة الثامنة:
احمد ابراهيم احمد السعيد، مستقبل وطن.
محمود احمد العزب سيد، مستقل.
وفي الدائرة التاسعة:
ايهاب انيس عبد اللطيف عبد الله، مستقبل وطن.
شريف مصطفى الجبلي، مستقل
وفي الدائرة العاشرة:
أسامة محمد عبد العاطي، الشعب الجمهوري
محمد السيد عوض، مستقبل وطن