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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الأول منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.. روسيا تعلن نجاح إطلاق صاروخ ثقيل

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:43 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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أطلقت روسيا، اليوم الإثنين، صاروخا من الجيل الجديد "أنجارا"، وهو أول صاروخ تطوره البلاد منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، بعد 6 سنوات تقريبا من تجربة سابقة.

ويعود الإطلاق الوحيد لصاروخ ثقيل من طراز "أنجارا" سابقا إلى نهاية ديسمبر 2014، لكن من ذاك حصلت تأخيرات عدة في البرنامج الرامي إلى استبدال صواريخ "بروتون" المتقادمة التي تعود تقنيتها إلى ستينات القرن الماضي.

وأطلق الصاروخ، الاثنين، في الوقت المحدد من قاعدة بليسيتسك العسكرية في شمال روسيا عند الساعة 05:50 بتوقيت جرينيتش.

وقالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) في بيان: "في الوقت المحدد، بعد 12 دقيقة و28 ثانية من الإقلاع، انفصلت الكتلة المدارية لصاروخ أنجارا إيه 5 عن الطبقة الثالثة".

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