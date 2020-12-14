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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تؤكد التزامها بتمكين الدول النامية من لقاح كورونا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:48 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أكدت الصين اليوم الإثنين التزامها بتمكين الدول النامية من الحصول على لقاحات فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد-19) التي تطورها الصين.

جاء ذلك في تصريح خاص للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين"، تعليقا على موافقة عدد من الدول لاسيما في منطقة الشرق الأوسط على التسجيل الرسمي للقاح "كوفيد-19" المنتج من قبل شركة سينوفارم الصينية وبدء بعضها، ومنها مصر، في تسلم أولى شحنات اللقاح الصيني.

وقال المتحدث إنه في الوقت الحالي، تقوم الصين بإجراء تجارب سريرية للمرحلة الثالثة على لقاحات كوفيد-19 بالتعاون مع بعض الدول، وعندما يتم الانتهاء من هذه التجارب ووضع اللقاحات قيد الاستخدام، سنسهم في زيادة وتيسير إمكانية حصول الدول النامية على هذه اللقاحات، بما يتفق مع احتياجاتها ووفقا للقواعد ذات الصلة.

ويعتمد لقاح شركة سينوفارم الصينية (سينوفاك Sinovac) على نسخة خاملة من فيروس كورونا الجديد، بحيث يمكن لأجهزة المناعة البشرية التعرف على الفيروس الحقيقي وتدميره حال دخوله الجسم، وهي تقنية تستخدم على نطاق واسع في اللقاحات ضد العديد من الأمراض الأخرى مثل الالتهاب الكبدي، والإنفلونزا، وشلل الأطفال.

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