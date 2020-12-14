الحكم على متهم فى «عنف المطرية» 13 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان، حجز استشكال متهم على حكم سجنه 10 سنوات بـ"أحداث عنف المطرية"، لجلسة 13 يناير للحكم.كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.