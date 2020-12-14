رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وثائق تكشف هوية مرتزقة أردوغان في قره باغ.. وخطط لنقل دفعة لقطر

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:24 م
مرتزقة أردوغان في
مرتزقة أردوغان في قره باغ
مروة عنبر
طباعة
فى ظل الوثائق المسربة التى تظهر يوما تلو الآخر، كشفت وسائل الإعلام التركية، معلومات عن هوية 88 من المرتزقة السوريين الموالين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين أرسلتهم تركيا من ليبيا إلى إقليم قره باغ، للقتال بالأجر في صفوف الجيش الأذري في حربه ضد أرمينيا.

وأوضحت وكالة أنباء بلاد الرافدين التركية، أن مجموعة من المرتزقة السوريين أرسلتهم تركيا إلى إقليم كشمير، مقابل 2000 دولار لكل منهم، لدعم الجيش الباكستاني في نزاعه مع الهند.

ورغم نفي تركيا، كرد على الاتهامات الموجهة لها من الرأي العام الدولي بإرسالها مرتزقة لتأجيج الحرب وإشعال الفتن في ليبيا، وقره باغ، وكشمير، توصلت الصحف الأجنبية لوثائق تحتوي على معلومات عن المرتزقة التابعين لتركيا، وأعمارهم وأسمائهم، وأماكن سكنهم، وسجل تواصلاتهم مع الاستخبارات التركية، والبطاقات وجوازات السفر، التي استخرجتها لهم.

وأشارت الوكالة التركية إلى أن هناك بعض القوى الدولية التي كانت على علم بإرسال تركيا المرتزقة للمشاركة في عملياتها العسكرية، موضحة أن هناك عددا من المرتزقة التابعين لتركيا سيتم إرسالهم الأيام المقبلة إلى قطر، لكن لم تفصح الصحيفة عن سبب إرسالهم إلى الدوحة.

وفى السياق، كشف الكاتب الصحفي ناظم داشطان، عن معلومات تخص هوية 88 من المرتزقة، منهم 13 شخصا لا يتجاوز عمرهم الـ20 عاما.

ومنهم 11 عنصرا من مدينة عفرين، و9 عناصر من مدينة إدلب، و7 عناصر من مدينة حلب، و7 عناصر من مدينة حمص، و4 عناصر من الباب، و4 من دمشق، والبقية يتواجدون في مدن حماة ودير الزور ودرعا، ومنهم القائد عبد الرحمن محمد الجمعة، مواليد 1977 من مدينة حمص، ومحمد كرزون من مواليد 1977 من مدينة حمص، ومصطفى ديب الزين، مواليد 1975.

وكانت مصادر محلية، في شمال شرق سوريا، كشفت في بداية شهر نوفمبر الماضي، عن انشقاق 15 من المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا للقتال بالأجر في صفوف أذربيجان ضد أرمينيا، في مناطق النزاع حول إقليم قره باغ.

وأكدت وصول المرتزقة المنشقين إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المجاورة لمناطق السيطرة التركية.

ونقلت مصادر عن المنشقين أنهم يرفضون أوامر الجيش التركي لهم بالمشاركة في المعارك الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان، والتحول إلى مرتزقة للقتال في الجبهات والساحات التي تتدخل فيها تركيا، وتحشد فيها السوريين للقتال مقابل المال.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

وزير التعليم: لو ألغينا العام الدراسي سيكون الثمن غاليًا (فيديو)

كيف منح «الإصلاح» الاقتصاد المصري الأفضلية رغم كورونا ؟

الصور

image description

الانتهاء من تطوير وحدة طب الأسرة بالطوابية في أسيوط

image description

توصيل كابلات الألياف الضوئية لـ116 مدرسة بأسيوط بسرعة 50 ميجا

image description

«أسيوط» تستقبل سفير الفاتيكان بالقاهرة (صور)

image description

«مياه أسيوط»: تطبيق منظومة «DMA» لتقليل الفاقد

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

الحكومة تنفي إقرار زيادة جديدة فى ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

اليونان تلزم القادمين بالخضوع لفحص كورونا والحجر

تكدس بالمحال التجارية في ألمانيا قبل بدء الإغلاق

معهد ألماني: الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي أسبوعيًا

كورونا يعلق برنامج تشجيع السياحة في اليابان

أيام زمان

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

إرث مديحة يسرى.. كتبت أكثر من فيلم ورسمت لوحة شهيرة

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

الليلة.. «مصر - البحرين» ثامن أمسيات علاقات ثقافية بالمجلس الأعلى

اليوم.. قراءات شعرية وقصصية بورشة الزيتون

«دغف ودهل ودنف».. مفردات الحارة المصرية

«أخر ساعة» على مسرح مركز الجزويت بالمنيا