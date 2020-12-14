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عالم

الأمم المتحدة الإنمائي يدعم الانتخابات الرئاسية بالنيجر بمعدات وقائية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
جريدة الدستور
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قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في النيجر، أدوات وتجهيزات وقائية لدعم عملية الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في النيجر بنهاية الشهر الجاري.

وأوضح البرنامج - في بيان اليوم الاثنين - أن مساعداته للجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في النيجر تضمنت 2000 قناع حماية للوجه و6048 قناعا طبيا من نوع " N95" و1000 جهاز لقياس الحرارة.

وأكدت ديانا أوفونا، الممثلة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في النيجر، أن "هذه المساعدة من جانب البرنامج وإن كانت متواضعة، إلا أنها تشير إلى دعم البرنامج الأممي للجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في النيجر".

وقالت إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أثبت أنه شريك جدير بالثقة في هذه العملية الانتخابية الجارية، حيث قدم أنواعا مختلفة من الدعم كان منها توفير 60 متطوعا لتعزيز الموارد البشرية في لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في النيجر.

من جانبه، أشاد ألادوا أمادا، نائب رئيس لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في النيجر، بهذه المساعدة من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال: "إذا كان (كوفيد ـ 19) مصدر قلق في هذه الحقبة الانتخابية، فإن تطبيق التدابير الوقائية واحترام اتخاذ مسافة آمنة بين الناخبين، يؤشر إلى إمكانية التصويت بشكل آمن على الرغم من وجود الوباء".

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