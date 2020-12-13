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مصر

تعميم صرف الدفعات اللاحقة للعمالة غير المنتظمة إلكترونيا بدءًا من يناير 2021

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:54 م
صرف الدفعات
صرف الدفعات
أميرة ممدوح
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انطلقت مطلع الأسبوع الحالى عملية تسجيل وصرف المستحقات المالية للعمالة غير المنتظمة لمن لم يسبق له الصرف واستلام البطاقات مسبقة الدفع "الإلكترونية" من خلال جميع المنافذ البريدية، تنفيذًا للإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لمنشور تم تعميمه على جميع المناطق البريدية حصلت عليه "الدستور"، فإنه يتم الصرف للعمالة غير المنتظمة الجدد خلال شهر ديسمبر نقديًا وكذلك تسليم بطاقات الدفع المسبق أو ميزة مع الصرف النقدى لمستحقات شهر ديسمبر الجارى، مع العلم أنه سيتم إرسال رسالة نصية لكل عميل بميعاد الصرف الخاص به.

كما شملت التعليمات أن يتم استخدام البطاقات مسبقة الدفع فى صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة الجدد بدءًا من الشهر القادم يناير 2021 فى الحصول على الدفعات اللاحقة خلال الشهور القادمة، على أن يتم تسليم البطاقات الإلكترونية لمستحقى منحة العمالة غير المنتظمة مجانًا واستنزال قيمة البطاقات من عهدة المكاتب والمخازن الفرعية وخزينة العموم دفتريًا وإضافتها بالسعر الجديد مجانًا، مع عمل التوسيات اللازمة بفرق السعر.

وفيما يخص إجراءات الصرف لأول مرة، ترسل وزارة القوى العاملة رسالة نصية للعميل لإبلاغه بتاريخ الصرف والتوجه لأقرب مكتب بريد لصرف المنحة ببطاقة الرقم القومى وصورة منها وفقًا لقواعد الصرف المتبعة، ثم يتوجه العميل لمكتب البريد بأصل وصورة من بطاقة الرقم القومى ويقوم موظف مكتب البريد بعد ذلك بالتحقق من صحة البطاقة والدخول على رابط تسجيل البيانات.

أما عن تسليم بطاقة ميزة لأول مرة، يتم الدخول على خدمة صرف حوالة إلكترونية بنظام الشباك الشامل وإدخال الرقم القومى ثم صرف قيمة المنحة وفقًا لإجراءات صرف المستحقات المعمول بها على نظام الشباك الشامل حاليًا وطباعة إيصال الخدمة، وكتابة رقم بطاقة الدفع أو ميزة على إيصال الصرف النقدى ويرفق صورة بطاقة الرقم القومى، ثم يتم تسليم العميل بطاقة الدفع المسبق.

ويقوم النظام تلقائيًا بحصر جميع البيانات المسجلة وإرسالها للإدارة المركزية لاستكمال خطوات تفعيل بطاقة ميزة أو Esay Pay وفى نهاية يوم العمل يتم إرسال نسخة إيصال الصرف المثبت عليه رقم بطاقة الدفع ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومى إلى المراجعة المحلية بالمنطقة البريدية.

كما نوه المنشور بأنه لن يتم تفعيل بطاقة الدفع الإلكترونى من خلال مكاتب البريد، إنما سيتم التفعيل مركزيًا، ويتم تحميل مستحقات العملاء تلقائيًا على نظام بطاقات الدفع الإلكترونية للبريد المصرى وفقًا لمواعيد الصرف التى سيتم تحديدها مستقبلًا مع احتساب حافز إنتاج عن عملية الصرف والتسجيل للعملاء الجدد والصرف للعملاء القدامى بمبلغ 1 جنيه للعملية الواحدة.

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