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منوعات

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الإثنين 14-12-2020

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:48 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» تقرير يومي عن حالة أسعار العملات الأجنبية والعربية وأسعار الصرف أمام الجنية المصرى في البنوك المصرية، وتختلف أسعار العملات الأجنبية والعربية يوميًا في البنوك، وتقدم «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية في "البنك الأهلى المصري والبنك التجاري الدولي (CIB)"، اليوم الاثنين 14-12-2020، والتي أبرزها الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والفرنك السويسري.

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

تعرض «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنية المصري، اليوم الإثنين الموافق 14-12-2020، حيث سجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري عند الشراء 15.64 جنيه مصري وعند البيع 15.74 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية والعربية
وقال البنك الأهلي المصري، اليوم، إن سعر اليورو الأوروبي سجل عند الشراء 18.9338 جنيه مصري، وسجل عند البيع 19.143 جنيه مصري، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.5447 جنيه مصري، وعند البيع 20.972 جنيه مصري، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0836 جنيه مصري أما عند البيع 4.1967 جنيه مصري.

وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.8048 جنيه مصري، وعند البيع 51.6066 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسرى 17.5573 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.7813 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك التجاري الدولي (CIB)
سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي (CIB)، اليوم الإثنين الموافق 14-12-2020، عند الشراء 15.66 جنيه مصري وفيما سجل عند البيع 15.76 جنيه مصري، وسجل اليورو الأوروبى 18.958 جنيه مصري عند الشراء و19.1673 جنيه مصري عند البيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم
وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) إلى 20.571 جنيه مصري عند الشراء، فيما وصل سعره عند البيع إلى 20.9986 جنيه مصري، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.5797 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.8039 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي
سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.092 جنيه مصري، وعند البيع 4.202 جنيه مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.5461 جنيه مصري، أما عند البيع بلغ سعره 51.791 جنيه مصري.

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