ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس سيشل العلاقات المشتركة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأحد، مع رئيس جمهورية سيشل وفال رامكالاون، علاقات التعاون المختلفة وإمكانات تنميتها وتوسيع آفاقها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين تناولا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وأعرب رئيس سيشل عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده لتعزيز جهود القطاع الصحي في مواجهة جائحة "كورونا"، مثمنا توجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوفير 50 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا لشعب سيشل.