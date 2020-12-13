وزير خارجية السعودية يبحث مع مستشار رئيس جنوب السودان العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الأحد، مع مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية والمبعوث الخاص الفريق توت قلواك، ووزيرة خارجية جنوب السودان بياتريسي خميسه، العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن المبعوث الخاص لجنوب السودان سلم وزير الخارجية السعودي رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من رئيس جنوب السودان سلفا كير مَيارديت.