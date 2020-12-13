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الثقافة

الأربعاء.. نبيل القط يناقش «حكايات التعب والشفاء» بالنيل الثقافية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:14 م
خالد منصور
خالد منصور
ايهاب مصطفى
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يستضيف الإعلامي خالد منصور الدكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي لمناقشة كتابه "حكايات التعب والشفاء"، في حلقة جديدة من برنامج كلمات، والذي يذاع في تمام الخامسة مساءً، على شاشة النيل الثقافية.

ومن الكتاب:
من كل أربعة أفراد يعيشون حولك ربما يعاني فردًا من اضطراب نفسي. وهذا الإنسان قد يكون ضمن أفراد أسرتك أو جيرانك أو يسكن معك في الحي ذاته، أو يزاملك في المدرسة أو الجامعة أو العمل أو النادي، أي أن مئة مليون إنسان في العالم العربي، وعشرين مليونًا في المجتمع المصري، يعانون من اضطراب نفسي ما، ونصف هؤلاء تقريبًا يعانون من الاكتئاب، وغالبهم لا يتلقى الرعاية النفسية المتخصصة، خاصة إذا كان يعيش في مجتمع يفتقر إلى أساسيات الرعاية النفسية مثل مجتمعنا.

البنت سريعة الغضب تُتهم بأنها "قليلة الأدب" والتي تقطِّع جلدها بالموسى تُتهم بأنها "ملبوسة"، والولد الذي يتعاطى المخدرات يقال عنه "مدلل"، والرجل الذي ينعزل اجتماعيًّا أو يخاف الخروج من البيت يتَّهم بالضعف. وعليه، تظل المعاناة ملازمة لحياة هؤلاء، لأن من يعانون من الاضطرابات النفسية يُعاملون غالبًا بطريقة تزيد من معاناتهم، مثل عدم الاعتراف باضطرابهم النفسي أو لومهم عليه أو إهمالهم بسببه، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى اضطهادهم، ما يجعلهم يسببون المشكلات لأنفسهم أو للمحيطين بهم.

هذا الدليل إذًا للجميع، للمتخصصين وغير المتخصصين. فهو -من ناحية- دليل لمن أراد العمل بمجال المساعدة النفسية العامة أو العلاج النفسي المتخصص، ومن ناحية أخرى هو دليل لمن يعانون من اضطرابات نفسية، ولمن لا يعانون منها، فهو مفيد لكل من له فرد من أسرته أو قريب أو صديق يعاني من اضطراب نفسي، ومهم للآباء والأمهات يساعدهم على حماية أبنائهم وبناتهم من المشكلات النفسية عبر الاكتشاف المبكر، ومفيد للمدرسين والمدرسات للتعرف على الطلبة الذين ربما يعانون من مشكلات نفسية، وللمديرين وموظفي الموارد البشرية ليتعرفوا على الجوانب النفسية لبعض موظفيهم من أجل بيئة عمل أفضل.

الدكتور نبيل القط. تخرج في كلية الطب جامعة المنصورة عام 1988، حصل على ماجستير في الأمراض النفسية والعصبية من جامعة القاهرة عام 1994 ودكتوراه في الدراسات الطبية للأطفال من جامعة عين شمس عام 2012.

عمل في مجال الطب النفسي على مدار ثلاثين عامًا، كما عمل مستشارًا نفسيًا في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (2005-2011)، ومستشارًا نفسيًا بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة بسوريا (20112012)، وأيضًا مستشارًا نفسيًا ومدربًا ومطور برامج بالعديد من المنظمات الدولية، مثل اليونيسيف وهيئة الأسرة الدولية ومنظمة كوسف الإيطالية.

هذا إضافة إلى كونه باحثًا زائرًا في جامعة برلين الحرة عام 2017، وعضو مجلس إدارة بالجمعية المصرية للعلاجات الجماعية وجمعية الطب النفسي التطوري، وعضوًا بالجمعية الأمريكية للعلاج النفسي الجماعي والجمعية العالمية للعلاج النفسي الجماعي.

له عدد من المقالات المنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الصحفية، كما شارك بالإشراف والكتابة والتمثيل في بعض الأعمال الدرامية، مثل "تحت السيطرة"، "سقوط حر"، "فوق مستوى الشبهات"، و"عائلة الحاج نعمان".

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