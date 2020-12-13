والد «ميرا»: سيتم علاجها من الالتهاب الرئوى قبل إجراء جراحة بالقلب

كشف والد "ميرا" الطفلة التي أمر الرئيس السيسى بعلاجها على نفقة الدولة، أن مدير معهد ناصر أكد أنه سيتم علاج الطفلة أولا من الالتهاب الرئوي الذى أصيبت به، مشيرا إلى أن فترة العلاج ستستمر من أسبوع إلى 10 أيام.وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لوالدة الطفلة تستغيث بالرئيس السيسي لعلاج ابنتها وإجراء عملية عاجلة بالقلب، وعلى الفور وجهت مؤسسة الرئاسة وزارة الصحة لنقل الحالة من مستشفى مبرة طنطا بسيارة إسعاف مجهزة إلى معهد ناصر بالقاهرة لإجراء العملية فورا.من جهته، أكد والد الطفلة لـ«الدستور» شكره لمؤسسة الرئاسة والرئيس السيسي الأب الروحي لجميع المصريين على سرعة الاستجابة وعلاج ابنته.