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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الأحد 13- 12- 2020

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:06 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية وأسعار الصرف أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث تنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية اليوم الاحد 13-12-2020، والتي أبرزها الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والفرنك السويسري.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر

تنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنية المصري، اليوم الأحد الموافق 13-12-2020، حيث سجل الدولار الأمريكي في بنك مصر عند الشراء 15.64 جنيه مصري وعند البيع 15.74 جنيه مصري.

أسعار العملات في بنك مصر

وقال بنك مصر، اليوم، إن سعر اليورو الأوروبي سجل اليوم عند الشراء 18.9416 جنيه مصري، وسجل عند البيع 19.143 جنيه مصري، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.5447 جنيه مصري، وعند البيع 20.972 جنيه مصري، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0836 جنيه مصري أما عند البيع 4.1967 جنيه مصري.

وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.7 جنيه مصري، وعند البيع 51.6066 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسرى 17.575 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.7813 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد الموافق 13-12-2020، عند الشراء 15.64 جنيه مصري و15.74 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبى 18.8869 جنيه مصري للشراء و19.1367 جنيه مصري للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 20.7183 جنيه مصري عند الشراء، و21.1105 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.5711 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.7813 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0836 جنيه مصري، وعند البيع 4.1967 جنيه مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.7531 جنيه مصري، أما عند البيع بلغ سعره 51.7083 جنيه مصري.

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