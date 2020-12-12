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تقارير ومتابعات

كيفية الاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة لتحاليل فيروس كورونا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:41 م
تحاليل فيروس كورونا
تحاليل فيروس كورونا
شيماء حسين
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في ظل اندلاع الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي لمعرفة كيفية الاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة لتحاليل فيروس كورونا إلكترونيا للراغبين في السفر إلى الخارج ليحصلوا على تأشيرة الدخول يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي رابط الإدارة المركزية للمعامل التابعة لوزارة الصحة والسكان وكيفية الحصول على نتيجة التحاليل الطبية .


كيفية الاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة لتحاليل فيروس كورونا

وأتاحت وزارة الصحة والسكان موقعا إلكترونيا يمكن للراغبين في السفر إلى الخارج الحصول على نتيجة تحليل كوفيد 19 من خلاله وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للإدارة المركزية للمعامل التابع لوزارة الصحة من خلال هذا الرابط ( من هنا ).

كتابة بيانات الشخص الذي أجرى تحاليل فيروس كورونا كاملة.

كتابة موعد إجراء التحاليل.

كتابة رقم جواز السفر.

كتابة اسم السفارة الموجه إليها نتيجة التحاليل.

الضغط على زر الحصول على نتيجة التحاليل وذلك عقب إجراءها بـ 10 أيام


رابط الإدارة المركزية للمعامل للحصول على تحليل ( pcr)

يستطيع الراغب في السفر إلى الخارج الحصول على نتيجة تحاليل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يحصد أرواح كافة سكان العالم خلال الفترة الماضية وذلك من خلال موقع الإدارة المركزية للمعامل والذي أطلقته وزارة الصحة خصيصا لذلك الغرض من خلال هذا الرابط ( من هنا )، حيث يمكنهم عمل فحوص البكتريولجية وفحص الدرن والأمراض المنقولة عن طريق الجنس وتحاليل كافة الفيروسات وفحوص كيميائية وتحاليل الأغذية بكتريولوجي وفحوص السموم الفطرية والفحوص الدرن.

 

تعرف على فوائد إجراء تحليل ( pcr )

قبل معرفة كيفية الاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة لتحاليل فيروس كورونا يجب أن يعرف الجميع أن تحليل (pcr ) هو اختصار لـ ( Polymerase chain reaction)، والغرض منه الكشف الدقيق عن وجود فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و كافة فيروسات الدم ولا تختلف نتيجة التحاليل سواء صام أو فاطر ويمكنه أيضا متابعة سير العلاج ومتابعة نشاط الفيروس خلال خطة العلاج.

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