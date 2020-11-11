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تقارير ومتابعات

كيفية الحصول على نتيجة تحاليل معامل وزارة الصحة المصرية healthlabs.net

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:27 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
شيماء حسين
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في خضم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة للمواطنين إلكترونيا أتاحت وزارة الصحة والسكان خدمة معرفة نتائج التحاليل الطبية الراغبين في السفر إلى الخارج إلكترونيا عبر موقع الإدارة المركزية للمعامل حيث يقدمها للسفارات للحصول على تأشيراة دخول البلاد الراغبين للسفر إليها يستعرض الدستور من خلال  التقرير التالي كيفية الحصول على نتيجة تحاليل معامل وزارة الصحة المصرية healthlabs.net

 

كيفية الحصول على نتيجة تحاليل معامل وزارة الصحة المصرية healthlabs.net

يستطيع الراغبين في السفر إلى الخارج الحصول على نتيجة تحاليل معامل وزارة الصحة عبر الموقع الرسمي لإدارة المركزية للمعامل ( من هنا)  ليتمكنوا من الحصول على تأشيرة السفر للخارج للتأكد  من عدم حمل المسافر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم في الآونة الأخيرة وحصد أرواح العديد من سكان الكوكب الأرضي ولم يكتشف له العلماء لقاح حتى الآن والذي ظهر بدأية 2020 .

خطوات الحصول على نتيجة تحاليل معامل وزارة الصحة للمسافرين إلى الخارج

يمكن للمسافرين إلى الخارج من المصريين الحصول على نتيجة تحاليل معامل وزارة الصحة الخاصة بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا المستجد 19 من الموقع الرسمي لإدارة المركزية للمعامل الذي أطلقته وزارة الصحة والسكان وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لإدارة المركزية للمعامل من خلال هذا الرابط ( من هنا)

كتابة بيانات الراغب في السفر للخارج

كتابة رقم جواز السفر

كتابة اسم السفارة الموجة إليها هذه التحاليل

الضغط على كلمة نتيجة التحاليل الطبية وذلك خلال 10 أيام من الكشف و التحاليل

تعرف على التحاليل الطبية التي يمكن إجراءها من خلال موقع وزارة الصحة

قبل معرفة نتيجة تحاليل معامل وزارة الصحة المصرية healthlabs.net يجب على الراغبين في السفر للخارج التحاليل التي يمكنهم إجراءها من خلال موقع الإدارة المركزية للتحاليل الطبية هى فحوص الباثولوجى والهرمونات و تحاليل المخدرات والسموم وأدوية الصرع و تحاليل الفيروسات و فحوص الكيمياء الإكلينيكية و فحوص الطفيليات والفحوص البكتريولوجية وفحوص الدرن وفحص الأمراض المنقولة عن طريق الجنس و شروط أخذ العينة و شروط العينة وتحاليل الأغذية بكتريولوجى وفحوص السموم الفطرية.

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