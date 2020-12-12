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تقارير ومتابعات

من هى الفنانة رولا محمود التي اختفت بعد إصابتها بكورونا؟

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:38 م
رولا محمود
رولا محمود
إيمان ماهر
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موجة من الجدل أثيرت عقب تداول أخبار عن اختفاء الفنانة رولا محمود بعد آخر ظهور لها في مارس الماضي عبر حسابها على تويتر، معلنة إصاباتها بفيروس كورونا، وغردت وقتها قائلة:" للأسف حالتي من سيئ إلى أسو أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذى جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي حاليًا مفعم بحالات كثيره..ولا أعلم إذا كانوا حتي مستعدين لعلاجي..دعاءكم أكيد هيساعدني..سأحاول الإستفسار في تغريداتي القادمه عن أي مكان للفحص بمنطقتي..محبتي".

منذ ذلك الوقت احتفت عن كل مواقع التواصل الاجتماعي، فهى تعيش بمقاطعة اوكسفوردشيرفي بريطانيا،
وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عنها.

-ولدت رولا محمود بالكويت في 13 فبراير عام 1977.
- عادت إلى العيش في مصر مع عائلتها بمدينة الإسكندرية.
- تلقت أولى مراحل تعليمها بمدارس فيكتوريا، لتلحق بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.
- حصلت على ليسانس الآداب وتخصصت في الأدب الأمريكي والإنجليزي.
- بدأت التمثيل بفيلم (الساحر) مع محمود عبد العزيز في2001، وظهرت في مسلسل (أوان الورد) عام 2000.
- خطفت الأنظار بدورها في فيلم (مواطن ومخبر وحرامي) مع خالد أبو النجا، إخراج داوود عبد السيد.
-كان آخر أعمالها الفنية لرولا قبل مغادرتها لبريطانيا، الجزء الأول من مسلسل "كيد النسا" في 2011.



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