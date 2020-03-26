رولا محمود.. القصة الكاملة لإصابة أول فنانة مصرية بفيروس كورونا
الخميس 26/مارس/2020 - 03:53 ص
محمود حفنىطباعة
سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان إصابة الفنانة المصرية رولا محمود، بفيروس كورونا المستجد المنتشر في العالم خلال الوقت الحالي، أثناء تواجدها في منزلها بأوكسفوردشير في إنجلترا.
وفي غضون هذا الأمر نكشف عبر السطور التالية القصة الكاملة لإصابة الفنانة المصرية بفيروس كورونا.
وأضافت: «دعائكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص بمنطقتي، محبتي».
في ذات السياق كشفت الفنانة نهى العمروسي صديقة الفنانة رولا محمود، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها فوجئت من بعض الأصدقاء بإصابة رولا محمود بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها تعيش فى لندن منذ عام 2016، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف عنها أى شئ، موضحة أنها تحاول التواصل معها حاليًا، خاصة أن صداقة قوية تربطهما منذ فترة كبيرة، مؤكدة أن رولا شخصية مهذبه وجميلة وفتاة طيبة القلب.
وفي غضون هذا الأمر نكشف عبر السطور التالية القصة الكاملة لإصابة الفنانة المصرية بفيروس كورونا.
إعلان إصابة رولا محمودالبداية عندما قالت الفنانة المصرية رولا محمود، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيء إلى أسوأ، أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا هنا مستعدين لعلاجي».
وأضافت: «دعائكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص بمنطقتي، محبتي».
في ذات السياق كشفت الفنانة نهى العمروسي صديقة الفنانة رولا محمود، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها فوجئت من بعض الأصدقاء بإصابة رولا محمود بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها تعيش فى لندن منذ عام 2016، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف عنها أى شئ، موضحة أنها تحاول التواصل معها حاليًا، خاصة أن صداقة قوية تربطهما منذ فترة كبيرة، مؤكدة أن رولا شخصية مهذبه وجميلة وفتاة طيبة القلب.