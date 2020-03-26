رولا محمود.. القصة الكاملة لإصابة أول فنانة مصرية بفيروس كورونا

إعلان إصابة رولا محمود

دعم للفنانة رولا محمود

من هي رولا محمود؟

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان إصابة الفنانة المصرية رولا محمود، بفيروس كورونا المستجد المنتشر في العالم خلال الوقت الحالي، أثناء تواجدها في منزلها بأوكسفوردشير في إنجلترا.وفي غضون هذا الأمر نكشف عبر السطور التالية القصة الكاملة لإصابة الفنانة المصرية بفيروس كورونا.البداية عندما قالت الفنانة المصرية رولا محمود، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيء إلى أسوأ، أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا هنا مستعدين لعلاجي».وأضافت: «دعائكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص بمنطقتي، محبتي».في ذات السياق كشفت الفنانة نهى العمروسي صديقة الفنانة رولا محمود، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها فوجئت من بعض الأصدقاء بإصابة رولا محمود بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها تعيش فى لندن منذ عام 2016، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف عنها أى شئ، موضحة أنها تحاول التواصل معها حاليًا، خاصة أن صداقة قوية تربطهما منذ فترة كبيرة، مؤكدة أن رولا شخصية مهذبه وجميلة وفتاة طيبة القلب.وبعد إعلان الفنانة رولا محمود إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثارت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها أول فنانة مصرية تصاب بالفيروس، متساءلين عن إصابتها رغم اتخاذها جميع التدابير اللازمة، فيما وجه العديد من الفنانين رسائل دعم إلى الفنانة الشابة المتواجدة في إنجلترا، متمنين لها الدعاء العاجل في أقرب وقت.والفنانة رولا محمود، ولدت في الكويت في 13 فبراير عام 1977، وانتقلت مع أسرتها إلى الإسكندرية، ودخلت مدرسة فيكتوريا وهي مدرسة يوسف شاهين، ودخلت إلى عالم الفن من خلال السينما في فيلم «الساحر» مع الفنان محمود عبد العزيز عام 2001، بعد مشاركة صغيرة في مسلسل «أوان الورد» عام 2000، وجذبت الأنظار إليها في فيلم «مواطن ومخبر وحرامي» عندما جسدت دور «مديحة» زوجة الحرامي، ولكن عرفها الجمهور من خلال فيلم «معالي الوزير» عام 2002، عندما لعبت دور الابنة المدللة للفنان أحمد زكي.