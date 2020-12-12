إنقاذ شخصين من أسفل أنقاض عقار منهار فى حدائق القبة

انهار منذ قليل، عقار بمنطقة حدائق القبة مكون من 4 طوابق أثناء وجود السكان بداخله.وعلى الفور انتقل رجال قوات الحماية المدنية وتمكنوا من استخراج شخصين من تحت الأنقاض أصيبا بجروح، وتم نقلهما إلى مستشفى الدمرداش على الفور لتلقي العلاج اللازم، وتواصل فرق إنقاذ الحماية المدنية إنقاذ باقي السكان.