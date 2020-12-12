ضبط 3 مسجلين احتجزوا 65 مدمن مخدرات فى مركز وهمى لعلاج الإدمان

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من ضبط 3 مسجلين احتجزوا 65 متعاطي مخدرات داخل مركز وهمي لعلاج الإدمان وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن النيابة العامة جرى مداهمة فيلا "مستأجرة" بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة تتم إدارتها كمركز طبى (لعلاج الإدمان) بدون ترخيص.وتبين احتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية، وضبط 4 أشخاص من القائمين على إدارة المركز، ثلاثة منهم مسجلون جنائيًا.وجرى ضبط عدد 65 شخصًا من متعاطى المواد المخدرة مُحتجزين داخل الفيلا دون وجه حق ومتواجدين من فترات مختلفة وكذا ضبط كمية من الأدوية والأدوات الطبية مجهولة المصدر – عدد من سجلات الدفتر خاصة بنزلاء المركز – عدد من دفاتر إيصالات النقدية باسم المركز – عقد إيجار للعقار – مجموعة من الحبال والعصى تستخدم فى تكبيل النزلاء – مبلغ مالى).بمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بإدارة المكان كمركز طبى لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية والعصبية للمتعاطين وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء للسيطرة عليهم.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.