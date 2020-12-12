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مصر

مصر ورومانيا تعقدان جولة مشاورات سياسية في بوخارست

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي
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عقدت جولة المشاورات السياسية بين مصر ورومانيا ببوخارست، برئاسة السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير كورنيل فيروتسا، وزير الدولة للعلاقات الدولية والاستراتيجيات الدبلوماسية برومانيا، بحضور السفير صلاح عبدالصادق، سفير مصر في بوخارست.

وذكرت الخارجية، اليوم السبت، أن الاجتماعات تناولت كيفية دفع أوجه التعاون بين البلديّن، وتطلع الجانبان لعقد الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الدولتيّن في بوخارست خلال الربع الأول من عام 2021، والتي تُمثل فرصة لبلورة الأفكار المطروحة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلديّن، ومنح مزيد من النفاذ للسلع المصرية إلى الأسواق الرومانية، وتشجيع تدفق الاستثمارات الرومانية إلى مصر، وكذا الدخول في مشروعات للتعاون المُشترك مع الشركات المصرية.

كما بحث الجانبان سُبل تطوير التعاون بين مصر ورومانيا في قطاعات الطاقة والغاز الطبيعي والسياحة، وآفاق التعاون في مجال البناء والتشييد والصناعات الغذائية، وكذا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعد مجالات ذات أولوية للجانبين، فضلًا عن الترويج السياحي المُشترك وزيادة التدفقات السياحية بين البلديّن، خاصةً للمقاصد المصرية الآمنة في البحر الأحمر وجنوب الوادي.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، قام الطرفان بتبادل الرؤى حول الملفات ذات الاهتمام المُشترك بما فيها التطورات في الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط، وكذا في إفريقيا والبلقان، حيث توافق الطرفان، خلال الاجتماع، على أهمية احترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وعلى هامش المشاورات، أجرى السفير د. بدر عبدالعاطي اجتماعًا مع السفير كوزمين أونيسي، المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الروماني، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء في رومانيا، حيث تناول اللقاء سُبل دفع العلاقات الثنائية بين البلديّن.

تأتى زيارة السفير د. بدر عبدالعاطي لبوخارست في ختام الجولة التي قام بها لأربع دول في منطقة البلقان، شملت إلى جانب رومانيا كلا من ألبانيا وصربيا وبلغاريا، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها مصر لتعزيز الروابط والتعاون مع دول منطقة البلقان.

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