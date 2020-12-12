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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

طريقة الاستعلام عن استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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مازال البحث مستمرًا عبر محرك البحث العالمي " جوجل" على طريقة الاستعلام عن استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية إلكترونيا والتي تم منحها لأكثر الفئات تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أثر سلبيا على كافة النواحي الاقتصادية في العالم حيث بدأت الحكومة فعليا صرف المرحلة الثانية يوم 6 ديسمبر الجاري.

و يستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي كيفية الاستعلام عن المنحة الرئاسية.

طريقة الاستعلام عن استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية

يمكن للراغبين في الاستعلام عن المنحة الرئاسية والمقدرة بـ 500 جنيه شهريا لأكثر الفئات تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثر سلبا على الاقتصاد وأدى إلى إغلاق كافة المؤسسات الحكومية والخاصة بطريقتين عبر الخط الساخن على رقم 142 هما إجراء مكالمة هاتفية أو بإرسال رسالة نصية من الهاتف المحمول محتوى على بالرقم القومي وسيتم إرسال رسالة عبر نفس الرقم بأحقية الراغب في الاستعلام من عدمها أو عن طريق الاتصال برقم الخط الساخن مجانا وإدخال الرقم القومي و إتباع باقي الخطوات.

رسائل الاستحقاق بموعد صرف منحة الـ 500 جنيه

وخصصت وزارة القوى العاملة والهجرة رسائل نصية للمستحقين من خلال الرقم 2030 بموعد ومكان الصرف لتفادي التزاحم أمام مقرات الصرف سواء كان مكاتب البريد أو فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو البنك الزراعي المصري أو المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتقل بلمس الأسطح الحاملة للفيروس والذي يقضي على الجهاز المناعي في الجسم مما يؤدي إلى الوفاة.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الرئاسية

وقبل معرفة طريقة الاستعلام عن استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية يجب على الجميع من المتقدمين للحصول على المنحة معرفة خطوات الاستعلام الكترونيا وهي :-

تسجيل الدخول عبر الموقع الالكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا ).

الضغط على الاستعلام عن المنحة.

كتابة الرقم القومي المكون من رقم في الخانة المخصصة لها. 


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