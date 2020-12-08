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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات الاستعلام عن استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:55 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
نعمات مدحت
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خطوات الاستعلام عن استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي وصرف منحة العاملة، موعد انتظره الكثير من المواطنين بالبحث عنه يوميا عبر محركات البحث الرئيسية، منذ أن أعلن الرئيس بمدها تخفيفا على المواطنين بسبب ما تعرضوا له منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم وراح ضحيته الآلاف حول العالم، ولم تخسر الدول أرواحا فقط جراء الوباء لكنها تعرضت لأزمات اقتصادية كبيرة بمؤسساتها المختلفة، ولم يسلم المواطن المصري الذي لا دخل ثابت له من التعرض لهذا الأزمة حيث كان يعتمد بشكل كامل على مدخوله اليومي ولكن مع حلول الأزمة توقف كل شيء.

موعد صرف العمالة غير المنتظمة

من جانبها، بدأت الحكومة الأحد 6 ديسمبر الجاري 2020، في صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لمنحة العمالة الغير منتظمة وتستمر مرحلة الصرف لمدة 10 أيام  على التوالي، ووفقا لما أعلنته لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، علما بأن المنحة عبارة عن 500 جنيه لمدة 3 أشهر.

خطوات الاستعلام عن استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي 

ويستطيع المواطن الاستعلام عن المنحة بعد طرق حيث يمكنه الدخول عبر رابط وزارة القوي العاملة

www.manpower.gov.eg

يقوم المواطن بكتابة البيانات المطلوبة منك، الرقم القومي والاسم رباعي، يقوم بالنقر على خانة استعلام، وستظهر له كافة النتائج.

إضافة إلى طرق أخرى يمكن للمواطن الاستعلام من خلالها عن منحة العمالة الغير منتظمة المدعمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخفيفا على المواطنين، حيث يمكن الاتصال على رقم 142 للاستفسار مجانا عن منحة العمالة غير المنتظمة.

 اقرأ ايضا:
حقيقة بدء صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة
ما هو موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة؟

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