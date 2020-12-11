طهران تستدعي السفير التركي: سياساتكم غير مقبولة

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير التركي لدى طهران، بسبب تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في باكو.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إنه تم استدعاء السفير التركى بسبب سياسة أردوغان غير المقبولة في باكو.يأتي ذلك بعد تصريحات أردوغان خلال عرض عسكري للقوات الأذربيجانية في باكو، أمس الخميس، ألقى خلالها بيتا من قصيدة انفصالية عن نهر أرس على الحدود بين إيران وأذربيجان ضد وحدة أراضي إيران.وقال المتحدث إنه "تم إبلاغ السفير التركي اعتراض إيران الشديد على كلام أردوغان وأن حقبة ادعاءات الإمبراطوريات الساعية للحرب والتوسع قد انتهت".وأضاف المتحدث أنه تم إبلاغ السفير أيضا بأن إيران لا تسمح لأي أحد بالتدخل في وحدة أراضيها، مضيفا أن طهران طلبت توضيحا فوريا من الحكومة التركية، وفقا لوكالة فارس.ويعود بيت الشعر، الذي قرأه أردوغان للشاعر الأذري الشهير، محمد إبراهيموف، وهو ضمن قصيدة تتحدث عن نهر اراس وقيمته التاريخية لدى الشعب الأذري، وخاصة عند سكان منطقة آراس.