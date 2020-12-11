إحالة مديرعام بمأمورية ضرائب مصر القديمة للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية، اليوم الجمعة، إحالة مدير عام المعلومات بمأمورية ضرائب مصر القديمة، للمحاكمة التأديبية؛ لارتكابها مخالفة إدارية منصوص عليها في القانون.كشفت التحقيقات في القضية رقم 143 لسنة 62 قضائية عليا أن «ن.أ»، مدير عام المعلومات بمأمورية ضرائب مصر القديمة، خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وسلكت مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم تتبع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للجهة التي تعمل بها.وتبين من أوراق القضية أن المحالة غادرت مقر عملها بالمأمورية قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية دون إذن أو عذر قانوني، حيث رفضت التوقيع في خانة الانصراف بسجل الحضور والانصراف.