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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس صاحب شركة أخشاب زوّر مستندات لتهريب المهاجرين

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:57 م
حبس صاحب شركة
حبس صاحب شركة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة المنتزه بمحافظة الإسكندرية حبس صاحب شركة أخشاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية لإثبات بيانات على غير الحقيقة، لعملائه المترددين عليه من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم إلى الدول الأجنبية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وفحصها.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة لتجارة وتوريد الأخشاب، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية، لإثبات بيانات على غير الحقيقة لعملائه المترددين عليه من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم إلى الدول الأجنبية، متخذًا من مسكنه بدائرة قسم شرطة المنتزه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبتفتيش مسكنه عثر على (كشوفات حساب بنكية بأسماء أشخاص مختلفة مزورة، وشهادات خبرة بأسماء أشخاص مختلفة مزورة، ونماذج خاصة ببعض الشركات دون بيانات معدة للتزوير، وهاتف محمول)، وبفحصه تبين احتواؤه على مجموعة من نماذج كشوف طبية منسوبة لعدد من المستشفيات وشهادات وصور جوازات سفر لبعض الأشخاص.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بغرض تسهيل استخراج تأشيرات لبعض الدول الأجنبية، لراغبي الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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