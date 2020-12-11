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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الجمعة 11- 12- 2020

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:10 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية وأسعار الصرف أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، اليوم الجمعة الموافق 11-12-2020، ويبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية، والتي أبرزها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني والريال السعودي، والدينار الكويتي، والفرنك السويسرى.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر

تنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الجمعة الموافق 11-12-2020، في بنك مصر، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.64 جنيه مصري وعند البيع 15.74 جنيه مصري.

أسعار العملات في بنك مصر

سعر اليورو الأوروبي سجل اليوم عند الشراء 18.8869 جنيه مصري، وسجل عند البيع 19.0989 جنيه مصري، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.7183 جنيه مصري، وعند البيع 21.1105 جنيه مصري، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0836 جنيه مصري أما عند البيع 4.1963 جنيه مصري.

وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.8735 جنيه مصري، وعند البيع 51.7083 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسرى 17.5711 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.7572 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، اليوم الجمعة الموافق 11-12-2020، عند الشراء 15.64 جنيه مصري و15.74 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبى 18.8869 جنيه مصري للشراء و19.1367 جنيه مصري للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وصل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري إلى 20.7183 جنيه مصري عند الشراء، و21.1105 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.5711 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.7813 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي عند الشراء 4.0836 جنيه مصري، وعند البيع 4.1967 جنيه مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.7531 جنيه مصري، أما عند البيع بلغ سعره 51.7083 جنيه مصري.

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