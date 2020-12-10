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مصر

إقبال كثيف من طلاب جامعة عين شمس لسحب استمارات الترشح لانتخابات الاتحادات

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:55 م
طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس
إسراء جمال
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أغلقت إدارات رعاية الشباب بمختلف كليات جامعة عين شمس عملية سحب استمارات الترشح والتي شهدت إقبال طلابي كبير للراغبين في المشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات.

وتفقد عمداء الكليات والسادة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب إدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة للاطمئنان على سير عملية سحب أوراق الترشح وسلاسة سحب وتقديم استمارات الترشح، وكذلك الحفاظ على جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات.

ومن المقرر إعلان الكشوف الابتدائية بأسماء الطلاب الراغبين في الترشح الأحد المقبل.

وذلك تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى الحالى، والتى تضم الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس اللجنة والمشرف العام، وعضوية كل من الدكتور كريم مصطفى البطوطى وكيل كلية الأسنان لشئون التعليم والطلاب والدكتور تامر عبدالمنعم راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسئول الاتصال باللجنة، ومحمد الخطيب أمين مساعد شئون التعليم والطلاب، وإبراهيم حمزة سعيد القائم بعمل مدير عام المدن الجامعية، ومحمد أحمد عبدالملك القائم بعمل مدير عام الشئون القانونية، ومحمد فتوح محمد متولى الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، وهاجر إبراهيم محمد عبدالعال الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق.

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