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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك بسبب التوترات مع تركيا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:30 م
كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس
منار أحمد
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قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، من داخل القمة الأوروبية المتعلقة بتركيا، إن مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك بسبب التوترات مع تركيا.

في حين يترقب العالم اليوم وغدًا عقد قمة أوروبية في بروكسل، تبحث مستقبل العلاقات مع تركيا، وسط تلويح بفرض عقوبات على أنقرة، بسبب سلوكها مع جيرانها في شرق المتوسط، أفادت وسائل إعلام يونانية بأن أثينا ما زالت مصرّة على بيان ختامي للقمة الأوروبية الأكثر تشددًا مع تركيا.

جاء ذلك بعدما أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن ثقته بأن تركيا لن تغير ممارساتها في المنطقة دون ضغط الاتحاد الأوروبي عليها.

وأكد ميتسوتاكيس أن بلاده لا تنتظر من تركيا تغيير سلوكها من تلقاء نفسها، مشددًا على أن ذلك سيتم بعد الضغط عليها.

كما أشار إلى أن الحوار ممكن بعد تغيير السلوك.

وأثناء مشاركته، الأربعاء، عبر الفيديو في اجتماع لقيادة الحزب الشعبي الأوروبي المنعقد عشية قمة الاتحاد الأوروبي التي ستبحث اليوم الخميس، فرض عقوبات على تركيا، لفت ميتسوتاكيس إلى أن أنقرة رفضت اقتراح أوروبا يدعوها للتمسك بالأجندة الإيجابية، عندما اختارت نهج الخطوات الأحادية في شرق المتوسط، الأمر الذي لن يبقى بدون عواقب عليها، بحسب تعبيره.

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