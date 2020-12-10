تقرير يكشف انتهاكات النظام التركي ضد المعتقلين

سلطت شبكة دويتشه فيله الألمانية، اليوم الخميس، الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها النظام التركي ضد نزلاء السجون والمعتقلين.وكشف تقرير الشبكة الألمانية بنسختها التركية، عما يتعرض له المساجين الأتراك من تعذيب وسوء معاملة في أنقرة وإسطنبول وفان وديار بكر وأورفة، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.وأشارت الشبكة الألمانية إلى التركي "محمد. ج" المقيم في أنقرة، وقالت إن صوته كان يرتجف من شدة الخوف، وأوضحت أنه تشاجر مع الشرطة التركية أثناء ذهابه إلى إحدى محطات الحافلات في 9 يونيو الماضي برفقة مجموعة، كان من بينهم أحد الصادر في حقهم قرار اعتقال، فكان مصيرهم جميعًا السجن.وقال المسجون: الشرطة تركتنا مقيدين لفترة في غرفة الأمن، فكان كل من يدخل الغرفة من الحراس يتناوب علينا بالضرب والركل.وكشف محامي المسجون تانر إيكين عن عدم اصطحاب موكله إلى مركز الشرطة، واستمرار التحفظ عليه في الغرفة المشار إليها سابقًا، قائلًا: "لا يوجد سبب قانوني للاحتجاز، حتى أن الشرطة لم تبلغنا عن مكانه، وفي البداية قالوا إنه في المستشفى، في حين أنه تعرض لساعات طويلة من المعاملة غير الآدمية".وأوضح إيكين أنه عندما استطاع تحديد مكان احتجاز موكله منعته الشرطة من مقابلته، ولما تمكن من مقابلته كشف المسجون أن عناصر الشرطة توقفوا عن ضربه، فور سماع صوت محاميه.وقال المسجون إن ضلعه أصيب بسبب التعذيب الذي تعرض له، فضلًا عن كدمات وانتفاخات أصابت جسده ووجهه، ولا يوجد حتى الآن أي تطورات حول الدعوات التي تقدم بها المحامي ونقابته في أنقرة حول احتجاز موكله وتعذيبه.