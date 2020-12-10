رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1383 إصابة و24 وفاة بكورونا في الفلبين

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:05 م
كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين
ا ش ا
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، تسجيل 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 445 ألفًا و540 إصابة.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار)، أن 133 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 409 آلاف و58 متعافٍ، في حين توفي 24 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 8 آلاف و701 وفاة.

وكشفت وزارة الصحة أنه تم تسجيل غالبية الإصابات الجديدة في مدينة كويزون تليها لاجونا ثم مدن مانيلا وبولاكان ودافاو.

وتحتل الفلبين المرتبة الـ27 عالميًا فيما يتعلق بإصابات فيروس كورونا، حسبما ذكرت لوحة متابعة تفشي فيروس كورونا في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بينما تحتل المرتبة الثانية في جنوب شرق آسيا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس وتسبقها إندونيسيا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حبس والد وزوج «طفلة الهرم المنتحرة».. والنيابة تكشف التفاصيل

عزل نائب رئيس مجلس الدولة.. وتعديل درجات مستشارين بقضايا الدولة

ضبط سيارتين محملتين بـ 8 أطنان من خام الذهب بأسوان

عاجل| سقوط طنطاوى.. تحالف «أجيال» يحسم الدائرة الأولى بكفر الشيخ

الصور

image description

محافظ أسيوط يُصدر توجيهًا بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين

image description

محمود يبتكر غربال الكتروني لتنقية التقاوي بالوادي الجديد

image description

«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

الأكثر قراءة

وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 73 عاما

عطل فى الخط الثانى لمترو الأنفاق

عزل نائب رئيس مجلس الدولة.. وتعديل درجات مستشارين بقضايا الدولة

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. استكمال محاكمة رامز جلال في «السطو على حقوق الملكية الفكرية»

منوعات

العلماء يطورون تسلسلا للشفرة الوراثية لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات

مقعد من الكمامات.. طالب كوري يعيد التدوير في زمن كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 10-12-2020

وفاة روسى مهاجم إيطاليا الفائز بكأس العالم

أيام زمان

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

«حكاية برلنتي 4»: أنيس منصور وأحمد بهاء الدين.. كبار المثقفين في صالون الفنانة برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

التاريخ الصحى لنبيل فاروق.. «رحل بأزمة قلبية مفاجئة»

محمد توفيق يتعاقد مع دار العين على روايته «همس العقرب»

بيتر ماهر: أحلم بكتابة سيرة ذاتية عن عمتي

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية