1383 إصابة و24 وفاة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، تسجيل 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 445 ألفًا و540 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار)، أن 133 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 409 آلاف و58 متعافٍ، في حين توفي 24 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 8 آلاف و701 وفاة.وكشفت وزارة الصحة أنه تم تسجيل غالبية الإصابات الجديدة في مدينة كويزون تليها لاجونا ثم مدن مانيلا وبولاكان ودافاو.وتحتل الفلبين المرتبة الـ27 عالميًا فيما يتعلق بإصابات فيروس كورونا، حسبما ذكرت لوحة متابعة تفشي فيروس كورونا في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بينما تحتل المرتبة الثانية في جنوب شرق آسيا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس وتسبقها إندونيسيا.