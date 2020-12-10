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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعاته لانكماش اقتصاد كوريا الجنوبية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:14 ص
جريدة الدستور
وكالات
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عدل بنك التنمية الآسيوي اليوم الخميس توقعاته الاقتصادية لكوريا الجنوبية لهذا العام، مشيرا إلى تعافي صادرات المنتجات التقنية والإنفاق الخاص.

وتوقع البنك الذي يتخذ من مانيلا مقرا له انكماش رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 0.9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، في حين كانت توقعات البنك السابقة تشير إلى انكماش الاقتصاد الكوري الجنوبي بمعدل 1%.

كما يتوقع البنك نمو الاقتصاد الكوري بنسبة 3.3% خلال العام المقبل.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن تقرير البنك القول إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري في عام 2020 بنسبة أقل من التوقعات السابقة "بفضل صادرات تكنولوجيا المعلومات القوية، وبعض التعافي في الاستهلاك الخاص، ومواصلة الدعم المالي والنقدي، وتحسن النمو في أسواق التصدير الرئيسية".

جاءت التوقعات الأحدث للبنك أفضل من توقعات بنك كوريا المركزي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخيرة، فقد توقع بنك كوريا والمنظمة التي يوجد مقرها في باريس انكماش الاقتصاد الكوري بنسبة 1.1% خلال العام الحالي.

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